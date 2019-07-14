عودة 423 نازحا من المخيمات الى مناطق سكناهم في نينوى

2019/07/14 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الاحد، عن عودة 423 نازحا خلال الاسبوع الماضي من المخيمات إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات ...

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