2019/07/14 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اكد محافظ العاصمة الايرانية طهران “انوشيروان محسني بندبي” استعداد الجمهورية الاسلامية لتعزيز العلاقات مع العراق في شتى المجالات، معلنا استعداد محافظته للمشاركة في بناء المساكن في العراق.وقال محافظ طهران “محسني” خلال اجتماع مشترك مع سفير العراق لدى ايران سعد جواد قنديل، إن “محافظة طهران لديها أكثر الخريجين في الفروع الهندسية، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة إيرانية تعلن استعدادها للمشاركة في بناء المساكن بالعراق) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة إيرانية تعلن استعدادها للمشاركة في بناء المساكن بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).