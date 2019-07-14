2019/07/14 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد دعا البيان المشترك لوزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والممثل السامي نائب رئيس المفوضيّة الأوروبيَّة فيديريكا موغيريني، الأحد، إلى خفض التصعيد في التوترات الحالية بالمنطقة.وذكر البيان المشترك الذي أطلعت عليه ” الصباح الجديد ” ان ” العراق والاتحاد الأوروبيّ يُؤكّدان على التزامهما المُشترَك نحو السلام، والاستقرار في الشرق الأوسط عامّة، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والاتحاد الأوروبي يدعوان لخفض التصعيد في التوترات الحاليّة بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والاتحاد الأوروبي يدعوان لخفض التصعيد في التوترات الحاليّة بالمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).