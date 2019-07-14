2019/07/14 | 14:08

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ذي قار تطلق اضخم برنامج من نوعه لتدريب التربويين على مبادئ حقوق الانسان

اعلن مكتب حقوق الانسان في ذي قار اليوم عن اطلاق ما وصفه باضخم

برنامج من نوعه لتدريب الكوادر التربوية على مبادئ حقوق الانسان في

المحافظة .

وقال مدير شعبة النشر والتثقيف في مكتب المفوضية في ذي قار احمد عبد

العباس ان البرنامج يهدف لتدريب نحو الف تربوي من عموم مدن المحافظة

، على مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الانسان كحق التعليم وتعزيز دور

الطالب في الدفاع عن حقوقه.

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