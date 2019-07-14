2019/07/14 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن منح قروض جديدة تصل قيمتها ما بين 25 الى 100 مليون دينار.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، انه "لغرض تقديم الدعم للجامعات والمدارس الاهلية والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية لاصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية تقرر منح قروض تشغيلية لتوسيع اعمالهم".

وبين، ان "رياض الاطفال حدد لها مبلغ القرض بـ 25 مليون دينار، فيما المدارس الابتدائية بـ 50 مليون دينار، و75 مليون دينار للمدارس المتوسطة والثانوية، اما الجامعات فقد خصص لها 100 مليون دينار".

واشار البيان الى، ان "مدة القرض 5 سنوات بضمنها سنة امهال".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يمنح قروض جديدة من 25 الى 100 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يمنح قروض جديدة من 25 الى 100 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).