مجلس واسط: سنتخذ إجراءات قانونية بحق المياحي إذا ثبت تجاوزه على القانون

2019/07/14 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس محافظة واسط، اليوم الاحد، ان حادثة اعتداء المحافظ محمد المياحي على ضابط في سيطرة اللج بالسابقة الخطيرة في الاعتداء على القانون، مبينا انه سيتخذ كافة الإجراءات ضد المياحي في حال ثبوت استغلاله للوظيفة.وقال عضو المجلس تركي الغنيماوي في تصريح، ان "مجلس المحافظة أوصى اللجنة الأمنية في المجلس الى فتح تحقيق موسع بحادثة الاعتداء على ضابط شرطة خلال دوامه الرسمي من اعلي سلطة في المحافظة وهو المحافظ".

وأضاف، أن "جلسة الثلاثاء المقبل ستشهد عرض التقرير المفصل عن الحادثة ومعرفة من هو المقصر وسيتم استضافة المحافظ محمد المياحي على خلفية الاعتداء على الضابط".

وأوضح، ان "المجلس سيتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق المحافظ او الضابط في حال ثبوت تسببه بالقضية، مشيرا إلى ان المياحي لا يمتلك الحق القانوني بالاعتداء على اي موظف وفي حال وجود تقصير فانه يمتلك الصلاحيات الادارية بمحاسبته دون أهانته وسلطة الدولة".

وأشار الى، أن "موقف وزير الداخلية ياسين الياسري كان ايجابيا ومهما لدعم استقرار المحافظة ومنع اي طرف من الاعتداء على سلطة الدولة".



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