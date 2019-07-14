صالح يوجه بادراج فقرة في الموازنة العامة لدعم المبدعين وتوفير العناية الصحية للرواد

2019/07/14 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية-كلكامش برس؛ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح بضرورة تقديم الرعاية والأهتمام بالصحفيين والأدباء والفنانين خاصة كبار السن منهم، تثميناً لدورهم البنّاء في رفد المسيرة الثقافية والأدبية واسهامهم في تعزيز التجربة الديمقراطية بالبلاد.ووجه خلال استقباله، اليوم الاحد ١٤-٧-٢٠١٩ في قصر السلام ببغداد، وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان ووزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ونقيب الفنانين الفنان جبار جودي ورئيس الأتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ناجح المعموري، بادراج فقرة في موازنة عام (2020) لتأسيس صندوق خاص لدعم المبدعين في مجال الأدب والثقافة والمجالات الاخرى، كما وجه بمعالجتهم في المستشفيات المتخصصة سواء في بغداد او في اقليم كردستان وحسب الحاجة.

وأضاف البان انه “تطرق رئيس الجمهورية الى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الصحفيين والأدباء والفنانين بعد هزيمة تنظيمات داعش الارهابية، وضرورة توعية المواطنين وتسليحهم بالمعرفة، وجعلهم يدركون حقائق الامور من خلال النتاجات الفكرية والثقافية، فضلاً عن دورهم في إعادة بغداد الى تألقها ومكانتها كمركز للحضارة والاشعاع الفكري”.

وأستمع الى احاديث مفصلة قدمها اعضاء الوفد استعرضوا فيها المعوقات التي تواجه عمل الأدباء والصحفيين والفنانين في العراق، معبرين عن تقديرهم العالي لسيادته في تقديم الدعم والأسناد للوسط الثقافي والصحفي.

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