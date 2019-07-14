مالوم ابو رغيف - 10-آلهة وشياطين: الاساطير الايرانية 2

2019/07/14 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مالوم_ابو_رغيف من الخواص التي تتميز بها الاساطير هو ليس بالامكان تغيير احداثها او تعديلها بما يلائم منطق العصر والاحتفاظ بنفس الوقت بقيمتها التاريخية ودلالاتها المعرفية للزمن التي نشات به.لكن الاسلاميين اتبعوا اسلوبا جديدا في تغيير دلالات وفحوى الاساطير وذلك عن طريق تفسير القران حيث فسروا قصصه وحكاياته ليس حسب زمن الاسطورة او الحكاية، انما حسب المنطق الديني العام الذي يرفع من الاسطورة دلالاتها الزمنية و ا......

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