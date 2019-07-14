غسان صابور - تابع... الوباء الأسود...

2019/07/14 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور تـــابــع ...الــوبــاء الأســود...إثر نشر مقالي من أيام قليلة بالحوار عن الإرهاب الإسلامي..بالمشرق وسوريا والعراق..وخاصة اضطهاد وقتل المسيحيين جماعيا وفرديا بلا أي سبب..سوى عرقي ووحشي ولا إنساني وطائفي..تحت عنوان " الــوبــاء الأســود "http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=643192

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