2019/07/14 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور تـــابــع ...
الــوبــاء الأســود...إثر نشر مقالي من أيام قليلة بالحوار عن الإرهاب الإسلامي..
بالمشرق وسوريا والعراق..
وخاصة اضطهاد وقتل المسيحيين جماعيا وفرديا بلا أي سبب..
سوى عرقي ووحشي ولا إنساني وطائفي..
تحت عنوان " الــوبــاء الأســود "http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=643192
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - تابع... الوباء الأسود...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الــوبــاء الأســود...إثر نشر مقالي من أيام قليلة بالحوار عن الإرهاب الإسلامي..
بالمشرق وسوريا والعراق..
وخاصة اضطهاد وقتل المسيحيين جماعيا وفرديا بلا أي سبب..
سوى عرقي ووحشي ولا إنساني وطائفي..
تحت عنوان " الــوبــاء الأســود "http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=643192
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - تابع... الوباء الأسود...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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