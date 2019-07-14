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حزب بارزاني يتهم محافظ كركوك بتسليم مناصب لأقربائه ’’البعثيين’’ و ’’الدواعش’’ ويؤكد مفاتحة رئيس الوزراء


حزب بارزاني يتهم محافظ كركوك بتسليم مناصب لأقربائه ’’البعثيين’’ و ’’الدواعش’’ ويؤكد مفاتحة رئيس الوزراء
2019/07/14 | 14:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - خاص

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، الأحد، 14 تموز، 2019، على التظاهرات التي اُقيم...

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