2019/07/14 | 14:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، الأحد، 14 تموز، 2019، على التظاهرات التي اُقيم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حزب بارزاني يتهم محافظ كركوك بتسليم مناصب لأقربائه ’’البعثيين’’ و ’’الدواعش’’ ويؤكد مفاتحة رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - خاص
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، الأحد، 14 تموز، 2019، على التظاهرات التي اُقيم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حزب بارزاني يتهم محافظ كركوك بتسليم مناصب لأقربائه ’’البعثيين’’ و ’’الدواعش’’ ويؤكد مفاتحة رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حزب بارزاني يتهم محافظ كركوك بتسليم مناصب لأقربائه ’’البعثيين’’ و ’’الدواعش’’ ويؤكد مفاتحة رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).