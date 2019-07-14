حزب بارزاني يتهم محافظ كركوك بتسليم مناصب لأقربائه ’’البعثيين’’ و ’’الدواعش’’ ويؤكد مفاتحة رئيس الوزراء

2019/07/14 | 14:11

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بغداد اليوم - خاص

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، الأحد، 14 تموز، 2019، على التظاهرات التي اُقيم...





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