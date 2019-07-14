مجلس البصرة: تحويل الاقضية الى محافظات جاء لمواجهة الزيادة السكانية

2019/07/14 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر مجلس محافظة البصرة، الاحد، مطالبات تحويل بعض الاقضية التابع للمدينة الى محافظات بالاجراء القانوني والاداري الصحيح، مبينا ان الاجراء سيمكن المحافظة من مواجهة الزيادة السكانية الهائلة.وقال عضو المجلس شداد الفارس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القانون العراقي والدستور لايمنع الإدارات المحلية من تطوير عملها الاداري وان تتحول النواحي الى أقضية والاقضية الى محافظات”.[…]

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