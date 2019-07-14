الانبار تكشف الاعداد المتبقية من الاسر النازحة داخل مخيمات النزوح بالمحافظة

2019/07/14 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن خالد ابو ريشة ،الاحد ، عن الاعداد المتبقية من الاسر النازحة داخل مخيمات النزوح في المحافظة.وقال ابو ريشة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عدد الاسر داخل مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة والمدينة السياحية في الحبانية شرقي مدينة الرمادي تبلغ نحو 3250 اسره […]

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