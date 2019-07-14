اليوم ..الدوري الممتاز يشهد ثلاث مواجهات في ختام الجولة 17

2019/07/14 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختتم مباريات الجولة الـ17 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بإقامة ثلاث مباريات.ويحاول متصدر الترتيب الشرطة، حسم اللقب قبل جولتين من نهاية البطولة، حيث سيواجه الميناء على ملعب الفيحاء في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة عصراً، فيما ما زال القوة الجوية يراهن على أمله في المنافسة على اللقب عندما يواجه …

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