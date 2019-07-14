القبض على متظاهرة مجدت الدكتاتور صدام في كركوك

2019/07/14 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن المتحدث باسم شرطة كركوك، اليوم الاحد، عن صدور مذكرة اعتقال قضائية بحق {رنا حميد} التي قامت بتمجيد حزب البعث المنحل، ورئيس النظام البائد الديكتاتور المقبور صدام.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك افراسياو كامل خلال تصريح صحفي ان "مذكرة قبض قضائية صدرت بحق رنا حميد بتهمة تمجيد المقبور صدام وحزب البعث اثناء التظاهرات التي جرت بمدينة كركوك، مشيرا الى ان القوات الامنية داهمت منزل رنا حميد لغرض القاء القبض عليها".وبين افراسياو، انه "ووفقا للدستور فإنه يحظر كل من يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر للبعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولايجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.



واضاف ان"المتهمة المذكورة هربت من المنزل وهي مختفية الآن" مؤكدا ان "القوات الامنية ستستمر بالبحث عن رنا حميد لحين القاء القبض عليها وتقديمها للقضاء".وظهرت رنا حميد في تسجيل فيديو وسط حشود من المتظاهرين في كركوك وهي تردد هاتفات تمجد البعث المنحل، وتقول: نحن صداميون وإن كركوك للعرب السنة، وقالت ايضا انها ليست من اهالي المحافظة بل من مدينة الرمادي في محافظة الانبار.انتهى

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