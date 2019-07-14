اعتقال استاذ جامعي حرق مكتبة في اربيل

2019/07/14 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعتقلت القوات الامنية، الاحد، استاذ جامعي اقدم على حرق مكتبة في اربيل .واعتقل الأستاذ الجامعي “ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﻴﺮﺑﺎﻝ” بعد أن أقدم ﻟﻴﻠﺔ ﺃﻣﺲ على حرق ﻣﻜﺘﺒﺔ ‏( دار الوفاء ‏) في مدينة أربيل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﻛﺘﺎﺏ.

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