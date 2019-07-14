اتحاد الصحفيين في نينوى يكرم قيادة الحشد الشعبي في المحافظة لجهودها في بسط الأمن

2019/07/14 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم وفد اتحاد الصحفيين العراقيين فرع نينوى، الاحد، قيادة الحشد الشعبي في المحافظة لجهودها في بسط الامن.وقال موفدنا ان، وفد اتحاد الصحفيين العراقيين _ فرع نينوى برئاسة حسن حسين آل رشكري ونائبه ادريس مال الله زار مقر قيادة العمليات ، حيث كان باستقبالهم نائب قائد العمليات الحاج رائد الكروي ومعاون قائد العمليات السيد حيدر

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