صالح يوجه بأدراج فقرة في الموازنة العامة لدعم المبدعين وتوفير العناية الصحية للرواد

2019/07/14 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الجمهورية، برهم صالح، ضرورة تقديم الرعاية والاهتمام بالصحفيين والأدباء والفنانين خاصة كبار السن منهم، تثميناً لدورهم البنّاء في رفد المسيرة الثقافية والأدبية واسهامهم في تعزيز التجربة الديمقراطية بالبلاد.

وقال صالح في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، انه" خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، وزير الصحة والبيئة، علاء الدين العلوان ووزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني ونقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، ونقيب الفنانين الفنان، جبار جودي، ورئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، ناجح المعموري، بادراج فقرة في موازنة عام (2020) لتأسيس صندوق خاص لدعم المبدعين في مجال الأدب والثقافة والمجالات الاخرى، كما وجه بمعالجتهم في المستشفيات المتخصصة سواء في بغداد او في كردستان وحسب الحاجة".واضاف، ان" صالح تطرق الى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الصحفيين والأدباء والفنانين بعد هزيمة تنظيمات داعش الارهابية، وضرورة توعية المواطنين وتسليحهم بالمعرفة، وجعلهم يدركون حقائق الامور من خلال النتاجات الفكرية والثقافية، فضلاً عن دورهم في إعادة بغداد الى تألقها ومكانتها كمركز للحضارة والاشعاع الفكري".من جانبهم استعرضوا ضيوف رئيس الجمهورية، خلال اللقاء المعوقات التي تواجه عمل الأدباء والصحفيين والفنانين في العراق، معبرين عن تقديرهم العالي لسيادته في تقديم الدعم والأسناد للوسط الثقافي والصحفي".انتهى..م.م

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