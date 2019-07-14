بابل تحيي حفلا كبيرا بمناسبة إدراج مدينتها الأثرية على لائحة التراث العالمي

2019/07/14 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل: علاء المعموري

برعاية وزير الثقافة احيت محافظة بابل حفلا بمناسبة إدراج مدينة بابل الأثرية ضمن لائحة التراث العالمي وسط حضور رسمي وشعبي .حيث اُفتتح الحفل بكلمة ألقاها وزير الثقافة والسياحة والآثار ومن ثم كلمة لرئيس مجلس محافظة بابل ثم محافظها من جانبه عبر اهالي المحافظة عن فرحهم بهذا المنجز واستعداد مؤسساتهم لدعم بابل وتطوير الجانب الخدمي والعمراني فيها مما يشجع الجانب السياحي في المحافظة وقد تخلل الحفل أيضا فقرات متنوعة كإلقاء الشعر وعرض الأزياء وعرض مسرحي وحفلات موسيقية مختلفة وغيرها وسط سعادة غامرة تملئ قلوب الشعب البابلي العظيم وعشاق آثارها .

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