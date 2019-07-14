2019/07/14 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، عن خطة امنية لحماية الحقول النفطية في المحافظة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن قاسم نزال في احتفالية افتتاح الرقعة التاسعة لحقل الفيحاء ضمن الحدود الجغرافية لحقل مجنون، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عمليات البصرة اتخذت عدة إجراءات أمنية لحماية الحقول النفطية وحسب استحداث الخطط الأمنية الخاصة بتلك الحقول”.





وأشار الى ان “الثروة النفطية تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي وأن تأمين الحماية لهذه المواقع واجب وطني على جميع العراقيين”.

وتابع، ان “القيادة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة في شركة نفط البصرة”، مثمنا “الدور الكبير لأبناء محافظة البصرة في تقديم الدعم والإسناد للقوات الأمنية والإحساس العالي بالمسؤولية تجاه المنشأة الحيوية”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تكشف عن خطة أمنية لحماية الحقول النفطية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تكشف عن خطة أمنية لحماية الحقول النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).