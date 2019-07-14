كركوك تعلن إطلاق موازنة المحافظة والمباشرة بإعلان 100 مشروع هذا الأسبوع

2019/07/14 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أعلنت إدارة محافظة كركوك، إطلاق الموازنة الاتحادية للمحافظة، مشيرة الى المباشرة بإعلان 100 مشروع هذا الأسبوع ضمن 400 مشروع.





وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في تصريح لوسائل الإعلام بينها “النور نيوز”، ان “رئيس مجلس الوزراء وعقب عرض الموازنة عدة مرات بجلسة المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعددا من الوزراء والتي اصطدم عدم تمريرها بعدم عقد المجلس جلسة له”.





وأضاف، “واجهنا بعض المعرقلات عبر معلومات وتقارير عن تفاصيل الموازنة وأرسلت وزارة التخطيط لجنة وجاءت لكركوك واطلعت على تفاصيلها ومواقعها وزارت الأماكن واطلعت على تقارير ومقترحات واحتياجات الدوائر كافة واكدت بتقريرها عدالة التوزيع وأهمية الموازنة”.





وأكد الجبوري، “سنباشر الأسبوع الحالي بإعلان 100 مشروع ضمن 400 مشروع خلال الشهر الجاري وان جزء من أعضاء مجلس المحافظة كانوا ضد الموازنة، وكنا مستعدين لتنفيذ كافة ملاحظات اعضاء المجلس”.





وبين محافظ كركوك، ان “ثقل الموازنة سيكون في مركز المدينة التي خصص لها 150 مليار دينار ولن يبقى شارع وحي الا ويشمله الخدمات في مجال الطرق والمجاري والاكساء وصيانة الطرق وانه تم مفاتحة ديوان الرقابة المالية لغرض شمول الأحياء خارج التصميم الأساسي بمال يضمن شمولها بخدمات الماء والكهرباء والطرق”.





وتابع، انه “سنشهد تنفيذ مجسرات لجامعة كركوك وراس الجسر وواحد حزيران وإعادة أحياء طريق المطار وطريق المنزلة الذي اقره البرلمان بطول 62 كم وطريق محاذي لنهر الخاصة وشراء محولات وبناء مركزين متطورين لجراحة القلب والأمراض السرطانية وشراء ادوية ومشاريع ماء ومجاري وخطوط كهرباء وتأجير الف عامل خلال الأشهر الخمسة لدعم تنظيف المدينة وتأجير عمال أيضا بعموم الأقضية والنواحي”.





واستطرد، “وكذلك صيانة الطرق الخارجية مع اربيل والسليمانية وبغداد وتكريت والموصل، الى جانب تنفيذ أضخم مشروع لتجهيز ماء كركوك في التون كوبري بطاقة 6000 متر مكعب وتنفيذ اربع سايلوات للذرة الصفراء التي تحتل كركوك 60% من انتاج العراق وستكون موزعة بالحويجة والرياض وتازه وشوان، مع تنفيذ 60 مدرسة في كركوك من 6 الى 12 الى 24 صف ودعم وصرف مستحقات انجاز المشاريع المستمرة، فضلا عن تنفيذ محطة (132 كي في) في داقوق والزاب”.





وأوضح الجبوري، ان “كركوك هي المحافظة الاولى التي اطلقت موازنتها وهي الاولى التي أكملت الادارج وكل شيء واضح”.





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