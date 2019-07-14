2019/07/14 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير اقتصادي: المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص يذلل العقبات أمام المستثمرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/14 | 15:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي: المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص يذلل العقبات أمام المستثمرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي: المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص يذلل العقبات أمام المستثمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).