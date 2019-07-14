2019/07/14 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC عد النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي، إن حكومة الاقليم ضللت الشعب الكردي بان حكومة المركز هي من حرمته من مستحقاته، مشيرا الى ان حكومة الاقليم هي من حرت مستحقات الشعب الكردي بتهريبها النفط.وقال الشبلي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “حكومة اقليم كردستان ومنذ عام 2014 لم تسلم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة القانون: حكومة الاقليم ضللت الشعب الكردي بتهريبها النفط المركز الخبري الوطني.

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