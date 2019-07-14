النقل: نسعى الى فتح طريق المطار وليس لدينا نية بتجديد العقد مع تكسي بغداد

2019/07/14 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، سعيها لفتح طريق مطار بغداد أمام حركة المسافرين، فيما بينت انه لا توجد نية بتجديد العقد مع تكسي بغداد.وقال المتحدث بإسم الوزارة سالم السوداني في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، ان “لجنة فنية من رئاسة الوزراء والتي من ضمنها الفريق الركن محمد البياتي وبرئاسة […]

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