محافظ بابل: الأحزاب لا تتدخل في عملنا – فيديو

2019/07/14 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد محافظ بابل كرار العبادي في تصريح لقناة التغيير، ان الاحزاب لا تتدخل في عمله كمحافظ، وهناك تعاون وفهم بأن الجميع يعمل لخدمة قضايا مشتركة ومهمة، مشيرا الى ان اختيار بابل على لائحة التراث الانساني خطوة لإحيائها من جديد، فهي اول دولة مدنية خطَّت الدستور والقانون واعتمدت على الفصل بين الدين والسياسة.

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