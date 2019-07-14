نائب: لا يوجد أي تحفظ أميركي على زيارة عبد المهدي لواشنطن

2019/07/14 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى عضو مجلس النواب، يونادم كنا، الأحد، وجود اي تحفظ أميركي على زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لواشنطن، مشيرا الى ان عبد المهدي نجح في إدارة العلاقات الدولية بشكل استثنائي.وقال كنا في تصريح صحفي، أن “الإنباء التي تحدثت عن وجود رفض اميركي على زيارة عادل عبد المهدي لواشنطن خلال الشهر الجاري عارية عن الصحة […]

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