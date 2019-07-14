2019/07/14 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو كتلة النهج الوطني النائب ,جمال المحمداوي, أنه استقبل لجنة عقود وزارة الكهرباء واستمع إلى مطالبهم لمتابعتها مع الجهات المعنية .وقال المحمداوي للنعيم نيوز , إن من أبرز الأمور التي طرحت استحداث درجات وظيفية لتثبيت (الاجراء اليوميين سابقا) العقود حاليا والذين تم تحويلهم حسب قرار (12 لسنة 2019) .وكذلك احتساب راتباً تقاعدياً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحمداوي يستقبل لجنة عقود الكهرباء ويستمع لمطالبهم النعيم نيوز.

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