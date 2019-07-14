الشهداء النيابية تطالب الادعاء العام بمقاضاة منظمات تمجد البعثيين بالمحافظات

2019/07/14 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… استنكرت لجنة الشهداء والسجناء النيابية، الاحد، التحركات “المشبوهة” لبعض المنظمات بتمجيد النظام البائد في المحافظات الجنوبية، داعية الى تحريك دعاوى قضائية ضدها.وقال رئيس اللجنة عبد الإله النائلي لـ/ المعلومة /، إن “الآونة الأخيرة شهدت تحركات وتظاهرات في عدد من المحافظات من قبل منظمات وجمعيات ينتمي أصحابها إلى حزب البعث المقبور”.وأضاف […]

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