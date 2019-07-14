2019/07/14 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ge5hdLGPIvI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوء التخطيط يتسبب بهلاك آلاف الاراضي الزراعية في بابل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوء التخطيط يتسبب بهلاك آلاف الاراضي الزراعية في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).