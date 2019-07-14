2019/07/14 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q0Lfkx_g-S0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز ونهاية الحكم الملكي في العراق / ضيف الحلقة /ابراهيم الخياط) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز ونهاية الحكم الملكي في العراق / ضيف الحلقة /ابراهيم الخياط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).