اللكاش يطالب التربية بسحب إجازات المدارس الاهلية ذات النتائج المتدنية

2019/07/14 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب السابق محمد اللكاش وزارة التربية بعدم منح إجازات جديدة لفتح مدارس أهلية مستقبلا وذلك بسبب تدني نسب النجاح للصفوف المنتهية".

وقال اللكاش في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "هذه المدارس الأهليه والتي يقف من وراءها مسؤولون متنفذون في الحكومه والبرلمان أصبحت مراكز تجاريه همها الأول والأخير هو كيف تجني الأموال دون الالتفات الى الطلبة وتحسين مستواهم الدراسي لذا فان الاختبار الحقيقي لهذه المدارس هو الصفوف المنتهية".وطالب اللكاش، "وزارة التربية بسحب إجازات المدارس الأهلية وإعفاء مدراء المدارس الحكومية الذين لم يحققوا نسبة نجاح أكثر من %‎50".يذكر ان لجنة التربيه النيابية أعلنت اليوم انها "ستعمل جاهدة للوقوف على أسباب تدني نسب النجاح في الصف الثالث المتوسط، وتحميل الحكومة مسؤولية النهوض بالواقع التربوي في السنوات القادمة من عمرها، خصوصاً ان البرنامج الحكومي حمل خطط طموحة لذلك".انتهى

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