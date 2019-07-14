الحج والعمرة: بلوغ عدد الحجاج الموفدين للديار المقدسة 3830 حاجا

2019/07/14 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب للهيئة، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الحج والعمرة: بلغ عدد الحجاج الموفدين للديار المقدسة 3830 حاجا وصلوا عبر 16 رحلة جوية".واضاف، انه" لاتزال هنالك الكثير من الدفعات ستفوج خلال الايام المقبلة عن طريق البر والجو".انتهى..م.م

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