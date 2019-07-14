طهران: المستثمرون العراقيون مرحب بهم في ايران وسنوفر لهم ظروف عمل ملائمة

2019/07/14 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد محافظ طهران، انوشيروان محسني بندبي، اليوم الأحد، ان" المحافظة على اتم الاستعداد للتعاون مع المستثمرين العراقيين في جميع المجالات وخاصة البتروكيماويات، فيما تعهد بتوفير الظروف الملائمة لهم".

وقال محسني في تصريح لوسائل اعلام ايرانية، انه" حاليا يمكننا توفير الظروف الملائمة لحضور المستثمرين العراقيين في ايران"، مؤكدا" استعداد القطاع الخاص الايراني عن امكانيته تصدير المنتجات النفطية العراقية بعد استيرادها من العراق بشكل خام".واضاف، ان" تصدير الخدمات الهندسية من اهم وافضل امكانيات طهران وذلك لكثرة المتعلمين في مجالات الهندسة المعمارية والتقنية".واوضح، ان" المحافظة مستعدة للتعاون مع العراق في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والمشاركة في المجالات العلاجية وانشاء دور السكن وتصدير مواد البناء".ووجه محافظ طهران الدعوة للمستثمرين العراقيين لزيارة طهران والاطلاع على نشاطاتها الاقتصادية والتعرف على مراكزها الانتاجية".انتهى..م.م

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