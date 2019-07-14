2019/07/14 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم الاحد، وصول 3830 حاجا عراقيا الى الديار المقدسة لاداء فريضة الحج.وذكرت الهيئة في بيان تلقت/ بدر نيوز/نسخة منه، ان”عدد الحجاج الموفدين للديار المقدسة بلغ 3830 حاجا”.واضافت، انهم”وصلوا الى الديار المقدسة عبر 16 رحلة جوية”.

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