الدرجات الخاصة بين التوافق السياسي والكفاءة

2019/07/14 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد حسن الساعدي… سعت الحكومات السابقة بعد عام 2003 أن تجعل ملف الدرجات الخاصة غامضاً كلياً،وعدم تناوله سواءً من خلال الطرق التشريعيةأو محاولة تناوله في الإعلام ، الأمر الذي جعل هذا الملف يدار في الغرف المغلقة دون أن يتدخل أي طرف في تشكيله، فحاولتحكومة السيد العبادي أن تفتح هذا الملف فلم تنجح وعملت […]

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