قيادي بالإتحاد الوطني: نعمل مع الحزب الديمقراطي لحل قضية كركوك مع المكونات الأخرى

2019/07/14 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قيادي بالإتحاد الوطني أن حزبه يعمل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن طريق الحوار مع جميع المكونات والقوميات لحل قضية كركوك.وقال خالد شواني عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني في تصريحات صحافية إنه بعد الاتفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على تحديد مرشح لمنصب محافظ كركوك، يعمل الحزبان على التحاور مع مكونات كركوك لمعالجة المشاكل […]

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