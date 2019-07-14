النزاهة النيابية: العبادي وراء مغادرة خبراء كشف الفساد من العراق

2019/07/14 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عزت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، مغادرة الخبراء الأجانب لكشف الفساد في مؤسسات الدولة الى عدم تنفيذ حكم القانون من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “نتائج الخبراء الأجانب بشأن قضايا الفساد ظهرت مطابقة لنتائج السلطات الرقابية الحكومية”، لافتة إلى إن “الخبراء الأجانب […]

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