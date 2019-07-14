انشاء مدينة صناعية مشتركة بين كردستان الايرانية والعراقية

2019/07/14 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كردستان غرب ايران بهمن مراد نيا، عن مشروع لانشاء مدينة صناعية مشتركة مع اقليم كردستان العراق بمشاركة مستثمرين اجانب....

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