المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة

2019/07/14 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نهاد الحديثي… بغداد عاصمة الثقافة العراقية—- ملفات فساد منذ 2013 كشف تحقيق استقصائي أعده موقع خارطة درج هدر 112 مليون دولار بين أروقة وزارة الثقافة, على مشروع “بغداد عاصمة الثقافة العراقية” الذي انطلق عام 2011, تبعثرت بين إنتاج أفلام لم تعرض ومسرح لم يرمم وكتب لم تظهر, ودار أوبرا لم يرتفع منه سوى […]

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