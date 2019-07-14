2019/07/14 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء , فرقد العيساوي , عن وضع خطة أمنية جديدة لحماية المحافظة والحفاظ على الأوضاع الأمنية فيها .وقال العيساوي للنعيم نيوز , إنه ” تم تقسيم المحافظة إلى سبعة محاور أمنية بإشراف ضباط برتب مختلفة وبمشاركة أكثر من عشرة آلاف منتسب أمني “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطة أمنية جديدة لحماية الديوانية النعيم نيوز.

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