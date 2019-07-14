2019/07/14 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، الأحد، عن زيارات قريبة بين بغداد واربيل بشأن خلاف الـ 250 ب/ي.

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