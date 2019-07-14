خبراء يحذرون من مخاطر تطبيق

2019/07/14 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حذر خبراء رقميين من إقبال مستخدمو الإنترنت، على تطبيق شائع هذه الأيام يدعى "فيس آب" (Face App)، الذي يقوم بتحويل ملامح الوجوه إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر، لكن هذه "التسلية الإلكترونية" لا تخلو من المخاطر.

وتشير البيانات، إلى أن ما يقارب من 700 ألف شخص يقومون يوميا بتحميل التط...

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