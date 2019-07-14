2019/07/14 | 15:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
دولة القانون: حكومة الاقليم ضللت الشعب الكردي بتهريبها النفط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
عد النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي، إن حكومة الاقليم ضللت الشعب الكردي بان حكومة المركز هي من...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
دولة القانون: حكومة الاقليم ضللت الشعب الكردي بتهريبها النفط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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