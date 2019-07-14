دولة القانون: حكومة الاقليم ضللت الشعب الكردي بتهريبها النفط

2019/07/14 | 15:34

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بغداد:سومر نيوز

عد النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي، إن حكومة الاقليم ضللت الشعب الكردي بان حكومة المركز هي من...

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