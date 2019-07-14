2019/07/14 | 15:34

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بغداد:سومر نيوز

اعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري اطلاق الموازنة الاتحادية لمحافظة كركوك، مؤكدا ان المحافظة ستباشر بإ...

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