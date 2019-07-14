2019/07/14 | 15:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اطلاق الموازنة الاتحادية لمحافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري اطلاق الموازنة الاتحادية لمحافظة كركوك، مؤكدا ان المحافظة ستباشر بإ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اطلاق الموازنة الاتحادية لمحافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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