رئيس الجمهورية يستقبل محافظ السليمانية

2019/07/14 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، مع محافظ السليمانية هافال أبو بكر الاوضاع الخدمية والادارية في المدينة.

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