2019/07/14 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم الاحد، ان عدد الحجاج الذين وصلوا الى الديار المقدسة بلغ 3830 حاجا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج: ارتفاع عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة الى 3830 حاجاً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج: ارتفاع عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة الى 3830 حاجاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).