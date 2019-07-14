2019/07/14 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت 21 دولة غربية بالإضافة إلى اليابان رسالة إلى أكبر مسؤولين في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للتنديد بالاعتقالات التعسفية في الصين بحقّ إثنية الأويغور وأقليات أخرى في إقليم شينغ يانغ.ووُجّهت هذه الرسالة التي وقعتها خصوصاً فرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك ونيوزيلندا والنروج وهولندا، إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ورئيس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنديد دولي وأممي بتعامل الصين مع المسلمين الأويغور النعيم نيوز.

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