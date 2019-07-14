اخماد حريق شب في محال للاثاث وسط البصرة

2019/07/14 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني في البصرة حريقا شب في معارض للاثاث بشارع (كازينو لبنان) وسط المحافظة.دون تسجيل خسائر بشرية.وذكر مصدر امني ان حريقا شب في معارض الاثاث في شارع “كازينو لبنان” وسط البصرة وامتدت النيران الى عدد من المحال المجاورة.مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق والسيطرة عليه دون تسجيل خسائر […]

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