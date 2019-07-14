2019/07/14 | 15:41

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الدفاع الجزائرية: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المتظاهرين بعبوات ناسفة

الاحد

14

تموز

2019 :

03:21 pm

25

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش أوقفت

"إرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف

المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن".

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