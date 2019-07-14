2019/07/14 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراهن تركيا على استقبال 70 مليون سائح بحلول 2023 يضخون في خزانتها 70 مليار دولار، وذلك بعد أن أتمت، بحسب محللين، معظم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تستهدف استقبال 48 مليون سائح في 2019) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تستهدف استقبال 48 مليون سائح في 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).