تركيا: سنواصل التنقيب عن الغاز اذا لم تتعاون حكومة قبرص اليونانية

2019/07/14 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وكالة النبأ للأخبار/ شددت تركيا، يوم الاحد، على انها ستواصل التنقيب عن الغاز قبالة ساحل قبرص، في حال لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين مقترحا للتعاون تقدم به القبارصة الأتراك.وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن "المقترح الذي تقدم به زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي يتضمن أن يتعاون الجانبان في الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، وهو ما قد يسهم في إحلال الاستقرار والسلام في شرق البحر المتوسط".

ومنذ انقسام الجزيرة قبل 45 عاما، رفضت أنقرة الاعتراف بالاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول أخرى مطلة على البحر المتوسط حول مناطق اقتصادية بحرية.

وفي مقال نشرته صحيفة سايبراس بوست، قال أوغلو إن "تركيا ستواصل عمليات التنقيب في مناطق حصلت على ترخيص للعمل بها من القبارصة الأتراك بكل تصميم وبدون أي تغيير وذلك حتى يوافق القبارصة اليونانيون على المقترحات التي قدمها أقينجي يوم السبت للتعاون بين الجانبين".



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